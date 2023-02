A volta de Jesus: técnico português pode assumir o Flamengo ou a seleção brasileira

O técnico português Jorge Jesus, de 68 anos, pode voltar ao Brasil após o fim de seu contrato com o clube Fenerbahçe, da Turquia. Segundo informações do portal UOL, o ex-técnico do Flamengo pode voltar ao clube carioca ou até mesmo assumir a seleção brasileira.

Com o terremoto que abalou a Turquia nesta semana, a expectativa é de que Jorge Jesus não renove com o seu atual time. O técnico teria acenado à CBF e ao rubro-negro sobre um possível retorno ao Brasil. Com a vaga na seleção brasileira e o começo ruim de Vítor Pereira no Flamengo, a volta de Jorge Jesus parece provável.

Além do técnico português, a CBF também sonda Carlo Ancelotti, do Real Madrid, José Mourinho, do Roma, Luís Henrique, atualmente sem clube, e Abel Ferreira, do Palmeiras.

Já o Flamengo acumula derrotas com o ex-Corinthians Vítor Pereira, que perdeu a decisão da Supercopa contra o Palmeiras e foi eliminado para o Al-Hilal na semifinal do Mundial de Clubes. O Flamengo é também o clube do Brasileirão que mais sofreu gols no início de temporada. Apesar de não existirem indícios da saída de Pereira do clube rubro-negro, a situação não é das melhores.

Quando comandou o Flamengo, Jorge Jesus teve 39 vitórias, sete empates e cinco derrotas. Foram cinco títulos ao todo: Brasileirão, Libertadores, Carioca, Supercopa e Recopa Sul-Americana. Atualmente no Fenerbahçe, Jesus tem 35 jogos, com 23 vitórias, sete empates e cinco derrotas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)