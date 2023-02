Número de mortos por causa de terremoto já passa de 19 mil na Turquia e Síria

O número de mortos confirmados pelas autoridades e representantes do setor de saúde após o forte terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira (6) já passa de 19 mil. Na Turquia, há 16.546 vítimas confirmadas, enquanto na Síria o número é de 3.192. As operações de resgate prosseguem sob frio extremo, na tentativa de encontrar sobreviventes. As informações são agência RTP.

Nos dois países há também mais de 58 mil feridos, muitos com fraturas e outras lesões graves. No dia seguinte ao primeiro tremor, terça-feira (7), a ajuda internacional começou a chegar, com dezenas de países oferecendo apoio. De acordo com o alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS), se não chegar ajuda à Turquia com rapidez, a tragédia será ainda maior.

O terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter atingiu o Sudeste da Turquia e o Norte da vizinha Síria e foi seguido de várias réplicas, umas delas de magnitude 7,5.