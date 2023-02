Menina de 7 anos aparece protegendo irmão após terremoto na Síria; vídeo

Imagens do resgate de uma menina síria de 7 anos e do irmão mais novo dela repercutiram nas redes sociais, depois que ela aparece protegendo o irmão enquanto estavam soterrados. As informações são do portal Metrópoles.

As cenas montram o momento em que as crianças são resgatadas após firacem soterrados por 17 horas. Os dois foram socorridos com vida.

Ao ser resgatada, a garotinha disse ao socorrista: “Senhor, se resgatar a mim e a meu irmão, seremos seus servos pelo resto de nossas vidas”.

O terremoto de magnitude 7,8 deixou mais de 11 mil mortos na Turquia e Síria, na última segunda-feira (06) e foi seguido de fortes tremores e deixou um rastro de destruição nos dois países.

