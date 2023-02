Passa de 11 mil o número de mortos por terremoto na Turquia e Síria

O maior terremoto em 80 anos na Turquia e na Síria já matou mais de 11 mil pessoas, segundo a última contagem oficial. Na Turquia, o balanço até a manhã desta quarta-feira (8) era de 8.754, enquanto a Síria somava mais de 2.530. Os dados foram compilados pelos governos dos países e por grupos de resgate. A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que o número de vítimas pode ser até oito vezes maior. As informações são do G1 Mundo.

Com magnitude 7,8, o terremoto registrado na madrugada de segunda-feira (6) durou um minuto e meio e devastou a região central da Turquia e o norte da Síria, Ele foi seguido de mais de 70 réplicas até esta quarta-feira (8).

Além desses dois países, o tremor também foi sentido em Israel, no Iraque, no Chipre e no Líbano. Não há registro de vítimas ou feridos nesses locais.

Este foi o pior terremoto desde 1939 na região, muito propensa ao fenômeno por ser uma área de encontro de placas tectônicas. Mais de 70 países já anunciaram que enviarão ajuda humanitária e equipes de busca. O número de feridos passa de 10 mil e ainda há milhares de pessoas desaparecidas.