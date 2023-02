Léo Duarte, ex-Flamengo, fala sobre tragédia na Turquia: “Desespero e luto”

Revelação do Flamengo, o zagueiro Léo Duarte, de 26 anos, que atualmente joga no clube Istanbul Başakşehir, da Turquia, falou em entrevista ao ge, sobre como está a situação do país após ter sido atingido por um terremoto de magnitude 7,8. Até então, já passa de 5 mil o número de mortos no país por conta do abalo sísmico e milhares de pessoas continuam desaparecidas.

O jogador, que atualmente joga a terceira temporada pelo clube, falou que sentiu tremores de terra há pouco tempo. “Há uns quatro meses eu e minha família sentimos um tremor aqui em Istambul. Foi por volta das 4 da manhã e acordamos com a cama e os quadros das paredes balançando, mas nada perto do que foi esse terremoto”, disse

VEJA MAIS

A capital do país, Istambul, onde o jogador vive, não foi muito atingida pelo terremoto, que aconteceu no povoado de Kahramanmaras, sudoeste da Turquia, próximo à fronteira com a Síria, e teve um raio de alcance de 250 quilômetros. O zagueiro só tomou conhecimento da tragédia através dos noticiários.

“Sei que uma das cidades atingidas tem um time da primeira divisão, que é o Hatay. Há alguns meses enfrentamos a equipe deles lá. Sei que o goleiro de um outro clube da segunda divisão foi encontrado morto e o treinador postou um vídeo desesperado, chorando, à procura de alguns familiares dos jogadores. Todo mundo desesperado e de luto”, declarou.

Goleiro morreu no terremoto

O goleiro Eyüp Türkaslan, de 28 anos, que jogava no Malatyaspor, foi vítima do terremoto. A informação foi confirmada pelo treinador Yilmaz Vural. Outras milhares de pessoas continuam desaparecidas. O tremor foi o mais forte já sentido no país desde 1939, e chegou a ser sentido em Israel, Iraque, Chipre e Líbano.

As competições esportivas na Turquia estão suspensas, e os clubes de futebol abriram os estádios e instalações para receber doações para as vítimas da tragédia. O volante Willian Arão, também ex-Flamengo, que atualmente joga no país pelo clube Fenerbahçe, também falou sobre a tragédia para a GloboNews.

“Eles (os turcos) são muito patriotas. Estão todos mobilizados para tentar ajudar para tentar prestar serviço de alguma forma. Nossos companheiros de trabalho estão soterrados, suas famílias também, então é uma tragédia imensa. Infelizmente o clima também não tem ajudado, porque em algumas partes ainda há neve, tem muito frio, então isso também dificulta um pouco, mas é um clima de luto mesmo, muita tristeza“, disse em entrevista.