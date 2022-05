Flamengo vence o Goiás, mas ouve vaias da torcida e pedido por Jorge Jesus

O Flamengo bateu o Goiás por 1 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro, e conheceu a segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Em meio a uma semana conturbada, o Rubro-Negro superou o adversário goiano por um placar apertado, o que não livrou o elenco de vaias da torcida. Ao fim da partida, a Nação pediu a volta do técnico Jorge Jesus.

A torcida do Flamengo cobrou "raça" antes mesmo de a bola rolar. Motivados, o Rubro-Negro avançou e abriu o placar. Gabi enfiou uma bola de trivela para Matheuzinho, desmontando o ferrolho esmeraldino. O lateral cruzou na medida para Pedro só escorar e abrir o marcador, com 16 minutos. Teve reverência na comemoração e abraço a Paulo Sousa e ao banco.

O segundo tempo foi morno durante boa parte do confronto. A torcida do Fla não parou de cantar, independente da arrefecida do time de Paulo Sousa, cuja primeira alteração se deu apenas com 30 minutos e para refrescar o meio. Mas o Goiás, que abriu mão da linha defensiva com cinco jogadores, preencheu o meio, apostou em bolas alçadas para Nicolas, só que pouco conseguia incomodar Hugo - desta vez vaiado por parte da torcida apenas antes do jogo.

Agora, o Flamengo volta a campo por outra competição. O próximo compromisso será pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, contra o Sporting Cristal, nesta terça, no Maracanã. Já o Goiás terá uma semana cheia até o duelo caseiro diante do Red Bull Bragantino, pela oitava rodada do Brasileiro, daqui a uma semana.