Em clássicos, Flamengo acumula 27 vitórias a mais que Botafogo

Os rivais Botafogo e Flamengo se enfrentarão novamente dia 25, no Distrito Federal. Na Arena BRB, Mané Garrincha, a partida é válida pela nona rodada do Campeonato Carioca.

Com mais um clássico Botafogo X Flamengo, não poderíamos deixar de relembrar o histórico dos jogos entre os times rivais; confira

Os times já se enfrentaram 377 vezes, sendo 140 vitórias do Mengão e 113 do Fogão. No empate, os times ficaram lado a lado 124 vezes. Já nos gols, o Flamengo ainda liderou com 576 e o Botafogo com 519.

No último jogo em que se enfrentaram no Mané Garrincha, pelo Campeonato Brasileiro, o time Alvinegro venceu por 1 x 0.

Entre os últimos confrontos dos times, foi apenas a partida no Mané Garrincha em que o Botafogo ganhou, acumulando oito derrotas e um empate. O time rubro negro ainda marcou 17 gols e levou cinco.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)