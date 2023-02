Com golaço de Cano, Fluminense vence o Vasco no Maracanã pelo Campeonato Carioca

Fluminense x Vasco jogaram na noite deste domingo (12), no Maracanã, no clássico pelo Campeonato Carioca. O Time das Laranjeiras levou a melhor e venceu por 2 a 0, dois gols do atacante Germán Cano, sendo um deles um golaço, do meio de campo.

Com um primeiro tempo mais intenso e propondo o jogo, o Vasco teve o domínio da partida, mas não conseguiu traduzir em gols a superioridade, isso graças ao goleiro Fábio, que estava em uma noite iluminada e fechou o gol Tricolor.

Já no segundo tempo, o jogo mudou. Foi uma partida mais equilibrada, com o Fluminense buscando o gol, sempre encontrando espaços na defesa cruzmaltina. E foi assim que o Flu abriu o placar com o artilheiro Germán Cano, que pegou sobra da defesa na área para pegar de primeira, abrindo o placar.

O Vasco foi ao ataque buscar o empate, mas esbarrou nas defesas do goleiro Fábio. Já nos acréscimos, o Vasco saiu jogando errado, a bola caiu nos pés de Germán Cano, no meio de campo, o argentino não pensou duas vezes e mandou um chutaço, encobrindo o goleiro vascaíno, fechando o placar em 2 a 0, dois gols do ex-Vasco, Cano.