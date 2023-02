O Flamengo foi 'digno' do futebol brasileiro

Na Copa do Mundo do Catar vimos uma seleção chegar com o tradicional favoritismo, mas não preparada e focada, como o torcedor esperava. Sempre somos favoritos até que o jogo inicie. O Flamengo chegou no mundial no Marrocos debilitado fisicamente, com um novo treinador e todos já o colocando na final. Os dois resultados, tanto da Seleção quanto do Flamengo, mostram, mais uma vez, que estamos distantes do que um dia fomos. E não adianta só criticar, é necessário urgentemente mudar a postura também da imprensa brasileira, que colabora muito para isso. Também nos colocamos no favoritismo que não existe mais. No futebol, como na vida, precisamos de disciplina.

Na arbitragem, mais do mesmo não dá!

A arbitragem horrorosa no Paysandu e Itupiranga e a arbitragem confusa no Remo e Independente mostraram que esse campeonato de 2023 tem tudo para ser mais do mesmo, do que já estamos acostumados, com os mesmos nomes, que cansam o futebol e tiram a credibilidade do quadro de árbitros. No próprio retorno do Fernando Castro para a direção da arbitragem da FPF, no início pareceu que algo mudaria, mas os mesmos árbitros ultrapassados e até cansados continuam na panela administrativa da arbitragem do Pará. O Marcos, com mais de 40 anos, é a última revelação da arbitragem paraense. Re-Pa esse ano para os árbitros locais só se a CBF escalar. Pode esquecer!

Dupla se destacou!

Muriqui e Mário Sérgio foram os protagonistas da primeira rodada do Parazão, levando o Remo e o Paysandu a vitória respectivamente e repetindo os gols, que já vinham marcando nos amistosos de preparação. Se Remo e Paysandu não foram bem nos amistosos, a dupla foi muito bem e estrearam criando a expectativa nos seus torcedores, que, no quesito gol, a dupla Re-Pa estará muito bem servida em 2023. Talvez se os clubes fizessem uma enquete junto aos torcedores e a imprensa, antes de contratar os dois, não fossem aprovados pela exigência que sempre vimos por aqui. O futebol é sempre desafiador, que de quem muito se espera pouco recebemos e de quem não muito se espera, aí está a surpresa e até a solução.

Apito final

Torcedores de Remo e Paysandu mais uma vez deram o retorno esperado aos clubes. Lotaram o Baenão e a Curuzú, pegaram chuva, viram seus times com vitória e fizeram uma festa. Os clubes sabem que podem contar com a festa na arquibancada.

Na vitrine, o Independente e o Itupiranga mostraram, contra Remo e Paysandu, que possuem bons treinadores e jogadores que merecem atenção. Só ficaram devendo na disciplina, já que tiveram jogadores expulsos, que acabaram decidindo seus jogos.

O Flamengo é tão gigante que perdeu na terça-feira seu jogo de estreia no mundial e todos os programas esportivos na TV ou WEB analisavam a derrota até sábado, na disputa do terceiro lugar. Não é falta de assunto não, é o Flamengo que é gigante!