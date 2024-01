Ricardo Catalá aprova movimentação do Remo e prevê duas semanas para elenco estar em forma física

No primeiro teste contra uma equipe de fora, o Clube do Remo mostrou uma eficiência bastante promissora, conforme a avaliação do técnico Ricardo Catalá. O capitão azulino testou pelo menos três formações diferentes e descartou qualquer possibilidade de antecipação na titularidade. Ou seja, até o momento, não há preferência por atletas, mas sim uma cobrança muito grande para que o grupo consiga captar a estratégia de trabalho no sentido físico e tático.

"Não está definido. Está longe disso. Estamos num momento de muitos testes. Estamos com 10 dias de treinos fortes e questões mais condicionantes. Hoje precisamos de um convidado para fazer a gestão da carga, porque só entre eles fica inviável. A gente já aumentou a carga para todos. Todos que tiveram uma carga x no último treino hoje teve o dobro. O objetivo é esse, evoluir fisicamente, sabendo que vamos precisar de mais 15 dias dentro da competição para que os caras estejam inteiros na competição fisicamente", disse.

Parte desse entendimento se deve ao fato de que o grupo não teve uma sequência igual. Muitos atletas só puderam desembarcar em Belém já em 2024, enquanto outros chegaram na metade de dezembro. "No dia 15 vieram poucos jogadores, na verdade o grosso do trabalho iniciou com bola no dia 4, que eles chegaram dia 2, mas os primeiros dias foram de testes. Temos 10 dias de trabalho com bola. O que me agrada mais é a postura para dar resposta em tudo aquilo que temos exigido. Além disso, o nível de profissionalismo e competitividade entre eles".

De forma geral, o treinador montou times que alternavam momentos de defesa e ataque. Para ele, o futebol necessita de equilíbrio. "Eu penso que time de futebol é feito de equilíbrio. É a chave do negócio.. Se a gente for uma equipe desequilibrada, a gente se expõe. Na atividade de hoje praticamente não sofremos. Fomos muito consistentes defensivamente, mesmo em todos os momentos da atividade tendo uma equipe ofensiva, que propôs o jogo", reforça o técnico, que foi incisivo quanto às titularidades.

"Essa semana não é decisiva para titularidades. Vamos jogar a cada dois ,três dias no início. Aquele que não jogou o primeiro pode jogar o segundo, aquele não jogar o segundo pode jogar o terceiro. Nós precisamos de todo mundo, pois nosso grupo é enxuto e nele os jogadores assumem uma responsabilidade maior perante as escalações do treinador", define, ao estipular um prazo para que o grupo tenha a "sua cara".

"Mais uns 15 dias, pois agora começamos a entrar num período competitivo, precisamos tirar carga,. Tem concentração e no dia de concentração o cara que não tá na concentração não treinam.. Se fosse uma partida por semana seria diferente. Mas é uma questão de dias, onde você não consegue treinar como gostaria. Eu acredito que mais uns 15 dias, a gente começa a entrar em condições".