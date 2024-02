Clube do Remo abre venda de ingressos para partida contra o São Francisco pelo Parazão

O Clube do Remo divulgou nesta segunda-feira (26), a abertura da venda de ingressos para a partida contra o São Francisco, pela 6ª rodada do Campeonato Paraense. A bola rola na próxima quarta-feira (28), a partir das 20h, no Estádio do Baenão.

O clube disponibilizou ingressos somente para as arquibancadas a partir de R$ 30 (R$ 15 a meia-entrada), e as entradas podem ser adquiridas virtualmente por meio do site ingressosa.com ou presencialmente em qualquer loja Rei da Amazônia. Os sócio-torcedores adimplentes também terão acesso liberado para a partida.

Remo e São Francisco estão uma partida atrás dos adversários do Parazão, e devem igualar o número de partidas dos outros competidores. A equipe Azulina busca os três pontos da rodada para ultrapassar a Tuna Luso, que atualmente ocupa o segundo lugar da tabela com 15 pontos, e encostar no principal rival Paysandu, atual líder do Campeonato, com 17 pontos.

O clube azulino também busca atrair o torcedor de volta ao campo, já que desde a eliminação da equipe na Copa do Brasil, a torcida está insatisfeita, principalmente com o técnico Ricardo Catalá.