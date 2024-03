Ao final da primeira fase, apenas cinco clubes não trocaram de técnico durante o Parazão

O Campeonato Paraense chega a última rodada neste domingo (3) com times classificados, brigando por uma vaga na próxima fase e lutando contra o rebaixamento. Em uma disputa com apenas oito rodadas, o esperado é que o trabalho dentro da equipe seja contínuo, já que entrosamento é uma das máximas para uma equipe vencedora. No entanto, no Pazarão, apenas 41% dos clubes não trocaram de treinador durante a competição.

Na parte de cima da tabela, apenas Paysandu, Remo, Tuna Luso e Caeté mantiveram seus técnicos. O São Francisco, que ocupa a 10º posição e briga contra o rebaixamento, também optou por não mudar o treinador. Assim, sete dos 12 clubes que disputam o Campeonato Paraense demitiram seus comandantes durante a disputa. O principal motivo para as demissões, é a falta de resultados positivos.

Só na sétima rodada, três times trocaram de técnico ao final dos jogos: Bragantino, Santa Rosa e Tapajós. Os clubes estão na briga por uma vaga na próxima fase do Parazão e amargam derrotas na disputa. O Santinha, por exemplo, foi goleado por 4 a 0 pela Tuna no último domingo (25), estagnado na sexta posição da tabela. Com isso, a equipe demitiu Rodrigo Reis e ainda não anunciou o substituto.

Na luta contra o rebaixamento, o Tapajós também anunciou a saída de Finazzi do comando da equipe após a derrota por 2 a 1 para o Caeté. Na última rodada, o Boto será comandado por Fábio Oliveira. Já o Bragantino decidiu colocar o auxiliar técnico Marquino Taíra no lugar de Rogerinho Gameleira depois de ter sido superado pelo Cametá.

O curioso é que as demissões ocorreram faltando apenas uma rodada para o fim da primeira fase. Com isso, os times tentam uma última tentativa de reação no campeonato.

Além deles, o Cametá demitiu Uidemar Oliveira ainda na segunda rodada do Parazão e Junior Amorim assumiu a posição. O Águia de Marabá trocou Rafael Jaques por Mathaus Sodré; o Canaã dispensou Emerson Almeida e assinou com Léo Goiano e o Castanhal substituiu Wilton Bezerra pelo ex-treinador do Falcão Emerson Almeida.

A última rodada do Campeonato Paraense ocorre no próximo domingo (3), às 15h30. Todos os jogos ocorrem no mesmo horário.

Confira a tabela da oitava rodada do Parazão

Santa Rosa x Tapajós - Baenão

Águia de Marabá x Cametá - Zinho Oliveira

Caeté x Tuna Luso - Ninho do Japiim

Bragantino x Remo - Diogão

São Francisco x Canaã - Souza

Paysandu x Castanhal - Curuzu