Tapajós entra na 'onda' e anuncia a demissão do técnico Finazzi

Alexandre Finazzi não é mais o técnico do Tapajós. A novidade foi anunciada na noite desta segunda-feira (26). A decisão do clube vem na esteira da derrota do time para o Caeté, pelo placar de 2 a 1. O placar manteve o time na 11ª posição na tabela, na vice-lanterna e, até o momento, rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paraense.

Finazzi assumiu o Boto no início da temporada, mas, na prática, a passagem do treinador teve mais momentos ruins do que positivos. Foram sete partidas disputadas com apenas uma vitória, dois empates e quatro derrotas.

Com cinco pontos, o time fará a última partida pela primeira fase do Parazão neste domingo, contra o Santa Rosa.