Diretoria do Bragantino anuncia demissão do técnico Rogerinho Gameleira

Após o fim da sétima rodada do Parazão, dois técnicos disseram adeus aos seus respectivos clubes. Com a derrota por 1 a 0 para o Cametá, no Parque do Bacurau, a diretoria do Bragantino anunciou através das redes sociais que Rogerinho Gameleira não está mais no comando técnico do elenco.

Rogério Soares Gameleira esteve no comando técnico do time por sete partidas, desde o início do Parazão. Nesse período, acumulou uma vitória, três empates e três derrotas. A má campanha é responsável pela posição incômoda na tabela do Parazão. Com seis pontos, o Tubarão do Caeté é apenas o nono colocado, ou seja, está fora da zona de classificação à próxima fase.

O estopim para a demissão foi a derrota para o Cametá, no último domingo, por 1 a 0. Na última rodada, o Bragantino enfrenta o Remo, no Diogão, mas até o momento não se sabe quem será o treinador da equipe.

Segunda demissão no Parazão

O Santa Rosa também resolveu mexer na comissão técnica, após a goleada sofrida contra a Tuna Luso, no último domingo (25). Diante disso, o clube comunicou que Rodrigo Reis não é mais o treinador do time