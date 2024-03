Tapajós anuncia Fábio Oliveira no comando técnico para jogo contra o Santa Rosa

Faltando uma rodada para o fim da primeira fase do Campeonato Paraense, a diretoria do Tapajós resolveu apostar suas fichas na permanência do time na elite do Campeonato Paraense, contando com a expertise do técnico Fábio Oliveira. O treinador assume o comando da equipe após a demissão de Finazzi, que fez uma campanha aquém do esperado, deixando o Boto Santareno na penúltima posição da tabela, com cinco pontos.

"Fábio Oliveira de 49 anos é o novo treinador do Tapajós F.C para o Campeonato Paraense Série A 2024. Fabio, ex-atacante do Remo tem passagens como treinador em diversos clubes do Pará e agora comandará o Boto da Amazônia no próximo confronto decisivo contra o Santa Rosa neste Domingo (03) às 15:30 horas", informou o clube através de seus canais na internet.

Embora tenha extensa ficha profissional enquanto jogador, Oliveira fará sua quinta passagem por uma agremiação na condição de treinador. Antes, o carioca treinou o próprio Santa Rosa, em 2017, o Canaã, em 2020, o São Francisco em 2021 e a Esmac em 2022.

Para o duelo derradeiro, a equipe precisa vencer a qualquer custo. Só assim o time deixa a zona de rebaixamento, após uma campanha de uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Uma derrota diante do Santinha, no entanto, decreta o fim do sonho da permanência na divisão principal do Campeonato Paraense.