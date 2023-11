Paraíso Tropical! O dia em que ex-atacante do Remo prometeu vestir-se de Bebel e não cumpriu

Nesta segunda-feira (27) voltou às telas da TV Globo a novela Paraíso Tropícal, um grande sucesso da dramaturgia brasileira, escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares. A trama exibida originalmente em 2007, entre outras histórias, retrata a prostituta Bebel, que acabou inspirando uma hilária aposta em Belém do Pará, envolvendo ninguém menos que o artilheiro do clube naquela temporada, o então atacante Fábio Oliveira.

Na época, exatos 17 anos atrás, o Leão Azul ainda vivia dias de glória, após a recente conquista da Série C de 2005. No ano seguinte o time se manteve na segunda divisão, e, em 2007, apostou alto para permanecer, ou subir à Série A, trazendo nomes promissores e consagrados, mas nos bastidores a nova gestão do clube, comandada por Raimundo Ribeiro, empurrou o futebol literalmente para a zona, tal como Bebel foi empurrada para outra zona, dada a necessidade de viver dignamente.

Em Paraíso Tropical, Bebel saiu da Bahia para tentar a vida no Rio de Janeiro, mas acabou levada à prostituição graças ao inescrupuloso cafetão Jáder, (Chico Dias), que a leva para o calçadão mais famoso do Brasil, na praia de Copacabana. Algo parecido ocorreu em Belém. Aos poucos o time treinado por Bagé foi para a zona, graças a direção do clube, que começou a acumular meses de salários atrasados, provocando uma debandada de jogadores, incluindo o lateral-esquerdo Julinho, o volante Sandro Silva e o atacante Zé Soares.

Enquanto Bebel se envolvia em diversas tramas, o Remo enrolava-se com diversas derrotas. Foram 22 ao todo, em 38 partidas. Apesar disso, o Remo, assim como Bebel, tinha uma carta na manga, o atacante Fábio Oliveira, que havia sido artilheiro no Atlético-GO e chegou ao Remo com status de goleador. De fato ele foi. Foram 22 gols só na Série B, de todas as formas.

Mas o faro de gols do atacante não foi acompanhado pelo resto do elenco, que já andava de "saco cheio" com cerca de seis meses de atraso, fato que nem Bebel se prestava na telinha. Ao contrário. Enquanto a personagem cobrava, o Remo atuava de graça, muito a contragosto dos atletas, que aos poucos foram entregando os jogos. Nessa época quem andava pelos lados do Baenão era Danrlei, ídolo do Grêmio, Landu, Wellington Saci, entre outros.

Mas Fábio Oliveira queria mais. Não satisfeito com o tantos gols, ele, talvez pelo gosto em novelas, evocou Bebel em suas palavras, firmando uma aposta em rede nacional durante uma entrevista ao Globo Esporte. "Vocês conhecem a Bebel, que se encontra na zona, outro tipo de zona. Se o Remo, até o fim do campeonato não sair da zona, eu estarei disposto a me vestir de Bebel", declarou.

Nessa toada, o abismo no qual o clube se encontrava literalmente o engoliu e o Leão Azul foi rebaixado para a Série C, dando início ao calvário que o assolaria durante os anos seguintes. Quanto ao atacante, anos depois ele explicou qual era o sentido da aposta, em entrevista ao jornalista Carlos Ferreira. "Foi uma matéria que era para ser virtual. Eu falei para eles fazerem e depois me vestirem. É claro que eu não ia fazer isso. Essa matéria foi bacana. As pessoas me encontram na rua e perguntam, falam que não me vesti, mas eu digo que está no Youtube", revelou. No fim das contas, o Remo foi rebaixado e Fábio Oliveira não pagou a aposta. Se em Belém tudo deu errado, ao menos para Bebel deu certo, pois foi a única que saiu da zona ao fim da temporada.