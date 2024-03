Direcionada para a população LGBTQIA+, 3º Copa Arco-Íris de futebol ocorre neste sábado (6)

O esporte é um meio de inclusão, de promover a diversidade e muita diversão. Há alguns anos, no Pará, dezenas de times criados por pessoas LGBTQIA+ se reúnem para difundir torneios de futebol entre a comunidade com o objetivo de impulsionar a modalidade e torná-la mais diversa. Com isso, no próximo sábado (9), será realizada a terceira edição da Copa Arco-íris de Futebol.

O evento é direcionado para as equipes criadas pela população LGBTQIA+. Ao todo, 20 times irão participar da edição de 2024 da Copa Arco-íris. Todos os jogos serão de caráter eliminatório, ou seja, se perder, está fora da competição. No final, o grande vencedor levará para casa a taça de campeão e R$ 8 mil em premiação.

"A Copa Arco-Íris visa difundir o futebol gay, recreativo e o amadorismo, tendo como meta expulsar o preconceito enraizado dentro e fora de campo, mostrando que futebol é para quem gosta e se sente à vontade em praticar, independente de cor, religião, raça e orientação sexual", declarou pedagogo e um dos organizadores da competição, Leivy Sousa.

Na última edição, que ocorreu em 2023, o time campeão foi o Paniketys FG, do município de Tracuateua, nordeste paraense. Neste ano, o torneio será realizado na Arena Fest Show, no bairro São José, em Marituba, a partir das 9h.

Jogos primeira fase

Jogo 1: Damas de Ferro (Abaetetuba) Vs Real Madrinhas

Jogo 2: Fênix Ourém Vs Spot Marítimo (Portel)

Jogo 3: As Fabulosas Vs Lia Sophia

Jogo 4: As Paniketys Vs Atrevidas Da Ilha

Jogo 5: Winx Vs As Poderosas

Jogo 6: Cabaços de Ouro (Mosqueiro) Vs Diva'S Belém

Jogo 7:Apimentadas Curralinho Vs Magia Queem Salva terra

Jogo 8: As Fênix (Maracanã) Vs Gayrreiras

Jogo 9: Diva'S Do Ipê Vs Show de Bola

Jogo 10: Las Americanas Vs As Brasileiras