Copa Arco-íris LGBTQIA+ de futebol é realizada no próximo sábado (11), em Marituba, visando inclusão

Combater homofobia e promover inclusão no futebol, é isso que buscam os atletas que competem na Copa Arco-íris LGBTQIA+. A segunda edição do evento ocorrerá no próximo sábado (11), a partir das 8h, na Arena FestShow, em Marituba. A entrada até 12h é gratuita, após o horário os ingressos custarão R$5 por pessoa.

A Copa Arco-íris é atualmente a maior competição LGBTQIA+ do Pará. Ao todo, serão 16 times, representantes de diversos municípios do estado, competindo por R$7 mil em prêmios. A competição só dura um dia, por conta da falta de patrocínio.

"Infelizmente a falta de apoio não nos permitiu fazer em dois dias, não temos onde hospedar os atletas. Muitos inclusive vindos do Marajó, e de outros interiores. Então teremos que fazer em um dia apenas”, explicou Gleyson Oliveira, um dos coordenadores da competição.

Os jogos acontecem em formato eliminatório, começando com oito jogos, onde os times vencedores se classificam até chegar na final. A equipe campeã levará o prêmio de R$4 mil, além de troféus e medalhas, o segundo colocado receberá a quantia de R$2 mil, mais troféus e medalhas, e o terceiro colocado ficará com R$1 mil, mais troféus e medalhas.

Para Gleyson Oliveira, a competição serve para mostrar a importância de incluir todos os públicos dentro do futebol, que é o esporte mais popular do mundo.

“Sabemos o quanto a LGBTfobia é presente nos estádios. Faço parte de um coletivo nacional chamado Canarinhos LGBT, e agora estamos ajudando a FPF no Parazão Inclusivo. Sabemos da importância de ter um evento desse porte voltado para o público LGBT, para quebrar a bolha e mostrar que futebol não é somente coisa de hétero, então temos que ocupar esses lugares”, declarou.

Fora dos jogos em campo, outras premiações também serão distribuídas, como ‘melhor artilheiro’, ‘goleiro menos vazado’ e ‘torcida mais animada’. Além disso, também ocorrerá o concurso ‘Musa da Copa’, com representantes de cada time. A musa campeã levará para casa uma premiação em dinheiro no valor de R$300.

Programação

1º jogo: Magia Queen Futebol Clube (Salvaterra) x As Panteras (Marituba)

2º jogo: Diva’s Futebol Gay (Belém) x Club Sport Marítimo LGBTQIA+ (Portel)

3º jogo: Real Madrinhas (Maracanã) x As Favoritas (Santa Bárbara)

4º jogo: Atrevidas da Ilha (Colares) x As Paniketys (Tracuateua)

5º jogo: As Apimentadas (Curralinho) x Las Amerycanas (Santa Isabel)

6º jogo: Gatas Gayatas (Salinas) x As Winx (Santo Antônio do Tauá)

7º jogo: Damas de Ferro (Abaetetuba) x As Brasileiras (Vigia)

8º jogo: Panteras Negras (Augusto Corrêa) x Paragominas FC (Paragominas)

Os vencedores de cada jogo são classificados para as quartas de final, depois semifinal e final. Além de uma disputa pelo terceiro lugar.



Serviço

II Copa Arco-íris LGBTQIA+

Data: 11 de março.

Hora: 8h

Local: Arena Fest Show, Marituba.

Ingressos: R$5, depois de 12h.

Acompanhe os jogos: @copaarcoiris_oficial, pelo Instagram.