Técnico Hélio dos Anjos denuncia racismo e homofobia em jogo da Ponte Preta na Copa do Brasil; vídeo

Hélio dos Anjos, técnico da Ponte Preta e com passagem recente pelo Paysandu (2019-2020) foi vítima de racismo e homofobia durante uma partida da segunda fase Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul, na noite da última terça-feira (7). O treinador afirmou que não vai denunciar o caso à Polícia Civil porque "não adianta".

Segundo Hélio dos Anjos, o caso ocorreu quando ele voltava do vestiário com o elenco da Ponte para o segundo tempo, depois do invervalo da partida. "Ninguém aqui está fazendo onda. Eu sou um treinador negro que, nunca tive, a primeira vez na minha vida, em 38 anos de bola que eu fui chamado da palavra que fui chamado hoje", afirmou em entrevista ao canal Sportv.

Um breve relatório do Superior Tribunal de Justiça Desportiva divulgado em janeiro afirma que o número de denúncias tem crescido nos últimos anos. O documento revela que 19 casos foram analisados em 2022 e, destes, 13 sofreram punições. As sanções somaram R$ 335 mil em multas e suspensão total de cinco partidas e 370 dias de gancho para jogadores e clubes envolvidos nos casos. Entretanto, Hélio dos Anjos lamenta que não haja maior rigor, inclusive na esfera judicial.

"Não vou fazer nada. Acha que vou perder meu tempo indo para delegacia falar sobre isso? Nós vamos para casa, para o hotel, viajar para Porto Alegre, sábado temos jogo. Não adianta. Não adianta na Europa, olha o que o Vinícius Júnior está passando lá. E está adiantando o que? Em um continente desenvolvido [...] Estamos aqui pensando numa coisa que não vai mudar no país. Entra presidente A, presidente B, presidente C, e não muda. Não muda porque não tem punição. Na Europa não tem", criticou o técnico.

Outro ponto levantado pelo treinador foi a dificuldade de identificar o infrator. "Eu que tenho que identificar? Eu que tenho que sair lá e mostrar quem é? É humanamente impossível. É um absurdo isso", esbravejou.

Em súmula, o árbitro Felipe Fernandes de Lima descreveu o que aconteceu. Hélio dos Anjos foi chamado de "negão filho da p***" e "viado".

"No retorno do intervalo, ao adentrarmos o campo de jogo, fomos chamados pelo Sr. Hélio dos Anjos, técnico da Ponte Preta, que relatou ter sido chamado de "negão filho da p...” por um torcedor localizado na arquibancada social do Brasil de Pelotas, atrás do banco de reservas da equipe visitante. A brigada militar foi acionada e solicitou a identificação do torcedor. O Sr. Hélio dos Anjos não conseguiu identificar o torcedor, motivo pelo qual foi dado andamento ao jogo. Tal fato não foi presenciado ou percebido por nenhum integrante da equipe de arbitragem. Durante a averiguação dos acontecimentos, a torcida localizada na arquibancada social proferiu o seguinte cântico repetidas vezes: "Hélio, viado". Até o término da súmula, não foi me apresentado nenhum boletim de ocorrência. Nada mais a relatar", descreveu na súmula do jogo.

Hélio dos Anjos tem 65 anos e três passagens pelo futebol paraense. Primeiro comandou o Remo em 1995, quando foi campeão estadual, e depois teve dois trabalhos no Paysandu: em 2002 ajudou a salvar a equipe do rebaixamento à Série B nacional; e entre 2019 e 2020 venceu o Parazão. O treinador ainda o retrospecto de nunca ter perdido um Re-Pa, seja por Leão ou Papão.