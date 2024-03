Marabá: Corrida Universitária chega à 5ª edição com categoria LGBTQIAPN+

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) trabalha nos ajustes finais para a 5ª Corrida Universitária de Marabá, que tem novidades para o evento em 2024. O destaque é para a criação de duas novas categorias, Universitária e LGBTQIAPN+.

Segundo a professora Danielle Monteiro, coordenadora do Campus VIII da instituição, essas são respostas a sugestões que a Uepa tem recebido dos próprios atletas em anos anteriores. “Foi uma forma de dar uma resposta a esses grupos, porque a categoria ‘Universitária’ foi criada para agrupar especificamente a comunidade acadêmica das instituições de ensino superior que existem na cidade, sejam alunos, servidores, técnicos, professores, por exemplo, de faculdades públicas ou privadas”, explica a coordenadora. “Já a categoria ‘LGBTQIAPN+’ é uma maneira de dar início à realização de eventos cada vez mais inclusivos para essa população, minimizando os casos de discriminação aos quais esse grupo está sujeito”.

A corrida acontece no próximo dia 28 de abril e com largada, às 6h30, na Avenida Hiléia, no Bairro Amapá, bem em frente ao campus da universidade. O percurso tem a extensão de sete quilômetros e é necessário ter, no mínimo, 16 anos para competir. Outras categorias previstas no regulamento são “Comunidade geral” e “Atletas com Deficiência”.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 23 de abril, no campus da Uepa em Marabá, na Academia Gol de Placa (Folha 32, núcleo Nova Marabá) ou de forma virtual, clicando aqui. Os valores variam entre R$45,00 e R$80,00. Os kits dos corredores serão entregues no dia 26 de abril, de 9h às 19h, e no dia 27, de 8h às 12h, no miniauditório da universidade.