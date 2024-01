Causa da morte de Zagallo é divulgada

O futebol brasileiro perdeu mais um de seus grandes ídolos. Mário Jorge Lobo Zagallo morreu na noite dessa sexta-feira (5), aos 92 anos. Mario Jorge Lobo Zagallo, faleceu em decorrência a falência múltipla dos órgãos, no Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, onde estava internado desde o dia 26 de dezembro.

VEJA MAIS:

A morte do jogador foi confirmada em nota pelo hopistal. "Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo, aos 92 anos, as 23:41h horas de 05/01/2024, em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultante de progressão de múltiplas comorbidades previamente existentes", diz a nota do hospital lamentando a perda do campeão mundial.

Com a idade avançada, o ex-técnico da Seleção Brasileira já enfrentava problemas de saúde e chegou a ficar internado por mais de 20 dias em setembro de 2023 por conta de uma infecção urinária.