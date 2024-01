Ex-jogadores paraenses relembram trabalho com Zagallo: 'gratidão'

Zagallo marcou o futebol com seus feitos na Seleção Brasileira, mas também marcou os atletas que passaram pelo seu comando. Esse é o caso de grandes nomes do futebol paraense como Charles Guerreiro,Paulo Victor e Roma, que falam sobre o 'Velho Lobo' com carinho.

VEJA MAIS:

Charles Guerreiro, ex volante, defendeu a camisa do Flamengo em meados dos anos 1990, quando Zagallo era técnico, e conta sobre a gratidão ao ídolo nacional pela oportunidade de vestir a camisa canarinha. "Vim de Belém do Pará, e Zagallo acabou apostando, e me convocando. Mas sou só grato ao Zagallo por ter me proporcionado o sonho de um garoto, e ter chegado ao topo, jogando contra a Argentina e a Inglaterra. Depois de Pelé, Zagallo é o maior símbolo quando se fala em Seleção Brasileira".

O ex-jogador comenta também sobre sua profunda gratidão ao professor Zagallo, destacando seu papel não apenas como técnico, mas como um mentor que abriu portas e realizou sonhos. "Sou muito grato ao professor Zagallo. Deus reservará um lugar maravilhoso para ele, pois ele cumpriu o que tinha destinado na terra, principalmente como esportista, treinador e jogador. Deixou um legado muito grande. Vai deixar saudades para todos nós."

Roma, que também esteve com Zagallo no Flamengo, no começo dos anos 2000, relembra com carinho os momentos vividos ao lado de Zagallo. "Sou muito feliz e grato a Deus pelo fato de Zagallo ter cruzado na minha vida e me ajudado bastante. Fui o melhor treinador com quem tive a felicidade de trabalhar." O atacante destaca um momento especial: "O meu primeiro gol profissional foi com ele na Mercosul, contra o Vélez, e Southfield, no Maracanã."

Roma compartilha as peculiaridades de Zagallo, suas superstições e a atenção especial que dedicava aos jogadores. "Ele tinha algumas superstições; meu número era 26, dividido por dois dá 13. Tudo foi escolhido por ele, entendeu? Naquela época, virei o destaque da torcida, e o sentimento que tenho agora é de tristeza pelo que aconteceu."

O atacante também descreve que Zagallo como um líder acolhedor, um "paizão", que orientava os jogadores da base com sabedoria. "Ele foi o treinador que me deu a oportunidade de jogar no profissional, de atuar ao lado de grandes atletas como Adriano, Edilson, Reinaldo e Petkovic."

Roma recorda com emoção os momentos de glória conquistados sob a tutela de Zagallo. "Fui muito feliz, sendo tricampeão, vencendo a Copa dos Campeões. Naquele ano, fui um dos artilheiros da equipe, junto com jogadores capacitados como Edilson, Leandro Machado e Caio."

A gratidão de Roma é evidente: "Minha eterna gratidão por tê-lo conhecido e por ter trabalhado com ele; foi quem abriu as portas para minha carreira vitoriosa no futebol."

A relação entre Zagallo, Charles Guerreiro e Roma transcendeu o campo de jogo, tornando-se uma jornada de aprendizado, conquistas e, acima de tudo, gratidão. O legado de Zagallo permanece vivo nas lembranças e nos corações desses jogadores, que compartilham a honra de terem sido parte dessa incrível história do futebol brasileiro.