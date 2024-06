Após marcar na final da Copa Verde, atacante do Paysandu corre atrás da titularidade na Série B

O atacante Edinho teve participação decisiva na conquista do quarto título da Copa Verde pelo Paysandu. Nos dois jogos contra o Vila Nova, o atacante esteve presente marcando gols e distribuindo passes para os companheiros. A boa fase do atleta o coloca novamente em rota de titularidade da equipe, que tem no próximo desafio, agora pela Série B, a oportunidade de sacramentar a primeira vitória na competição.

Entre os 20 participantes da Série B, o Paysandu, ao lado do lanterna, o Botafogo-SP, são os únicos a não vencer. Em sete jogos foram cinco empates e duas derrotas, retrospecto suficiente para lembrá-lo do quão importante será vencer o América-MG em casa, ainda que o adversário desta terça-feira (4), seja o quarto colocado na tabela e o único invicto na competição. Para Edinho, este é o momento de quebrar a estatística do rival.

"São jogos muito difíceis, como todos da Série B. Temos o Ituano que venceu o Sport, que está na parte de cima; São jogos complicados. O América tem um grande time não perdeu, mas temos que pensar na gente, fazer o que sabe respeitando eles. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo com o apoio do nosso torcedor e chegar na primeira vitória", avalia o atacante, que aos poucos vai retomando a confiança.

"Estou muito feliz pelo título [Copa Verde] e pelos gols. Estava precisando para dar essa tranquilidade no trabalho, a gente sempre se cobra muito e o gol ajuda bastante. Eu estou muito feliz. O clube merecia muito esse título, treinamos muito, a torcida esperava bastante. Agora vamos focar na Série B, que é a competição mais importante para o grupo", comenta o atacante, admitindo bastante atenção ao desempenho dele como garantia de titularidade.

"Eu sempre fui um cara que se cobra bastante, jogando ou não. É uma questão de confiança. Desde que me tornei jogador de futebol eu vivo assim, me cobro e isso é natural, porque o torcedor quer o melhor em campo. A gente sempre entra para dar o melhor e infelizmente não acontece. Temos que nos adaptar. O gol e a vitória valorizam isso. Temos uma meta que é chegar nos 45 pontos para classificar, por isso a partida é tão importante".

Edinho tem 20 partidas disputadas pelo Paysandu, com três gols marcados e seis assistências. Na briga pela titularidade ele tem perdido espaço com a ascensão de Esli Garcia, mas segundo ele, esse tipo de disputa se torna saudável e não pode afetar o emocional do jogador profissional.

"Eu venho trabalhando, buscando a minha titularidade. Três jogos atrás eu não estive entre os titulares. Essa importância de fazer o gol ajuda em todos os aspectos. Estou ajudando meus companheiros, estou feliz, entrei e fiz gol, dei assistências para gols. Espero ajudar a cada dia e alcançar novos números que ajudem o Paysandu na Série B", completa. Paysandu e América-MG se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 21h30, direto da Curuzu.