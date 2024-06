Paysandu terá jogadores ‘descansados’ diante do América-MG e time pode ter mudanças; entenda

Apesar de estar motivado pelo quarto título da Copa Verde, conquistado na semana passada, o elenco do Paysandu chega desgastado para o duelo contra o América-MG nesta terça-feira (4). Com quatro jogos disputados nos últimos 14 dias, a delegação bicolor teve que enfrentar viagens longas e partidas de alta exigência física. No entanto, o próximo compromisso, na Curuzu, a comissão técnica bicolor terá disposição sete jogadores "novos", que podem dar um novo gás no preparo físico da equipe.

Iago Hass, Léo Pereira, Quintana, Pedro Romano, Wesley Fraga, Crystopher e Gabriel Santos ficaram fora da decisão da Copa Verde, por chegarem após o prazo de inscrições. Por conta disso, enquanto o restante do elenco disputou quatro partidas nos últimos 14 dias, eles disputaram apenas duas. A última, inclusive, foi no dia 25 de maio, dez dias antes do duelo contra o América-MG.

Por estarem melhor fisicamente, há a possibilidade da comissão técnica efetuar algumas alterações na equipe principal. Quintana, Léo Pereira, Crystopher e Gabriel Santos foram os atletas do grupo mais utilizados na Série B deste ano. Quintana, inclusive, foi titular na maioria dos jogos do Papão.

Mudanças não devem ser drásticas

É verdade que vários jogadores do atual elenco bicolor estão desgastados com a sequência de jogos recente, mas isso não significa que eles devam ser reservas diante do América-MG. A condição do Papão na tabela da Série B, assim como a metodologia de trabalho do técnico Hélio dos Anjos não apontam esse tipo de mudança.

Em 18ª colocado na tabela da Série B, o Paysandu não vive um momento tranquilo no torneio. A equipe alviceleste ainda não ganhou na Segundona e precisa com urgência de uma vitória para subir na tabela. O adversário desta terça não promete ser fácil: o Coelho está invicto na competição e ocupa a 4ª posição. Por isso, é importante que o Papão tenha força máxima em campo.

Além disso, a metodologia de trabalho de Hélio dos Anjos indica que mudanças drásticas não devem ocorrer. Conforme foi antecipado pelo presidente bicolor, Maurício Ettinger, em entrevista à Rádio Liberal, a comissão técnica alviceleste trabalha com ciclos de quatro jogos dentro da Série B. Portanto, alterações mais relevantes nos 11 iniciais só deve ocorrer na próxima rodada, diante do Sport-PE.

Série B

Paysandu e América-MG se enfrentam nesta terça-feira (4), às 21h30, no estádio da Curuzu, em Belém, pela oitava rodada da Série B. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.