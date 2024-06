Assista aos gols da vitória do Paysandu contra o América na Série B, com golaços e festa na Curuzu

O Paysandu venceu o América-MG por 2 a 0, na noite da última terça-feira (4), na Curuzu, pela oitava rodada da Série B. Com os três pontos conquistados, o Papão chegou aos 8 pontos na tabela e saiu da zona de rebaixamento.

Assista aos melhores momentos

VEJA MAIS

Com gols de Val Soares e o “xodó” da torcida Esli García, o Papão conquistou a sua primeira vitória na Série B 2024. O próximo jogo do Paysandu na Segundona será diante do Sport-PE, fora de casa, na próxima segunda-feira (10), às 21h30, na Arena Pernambuco, no Recife (PE). A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.