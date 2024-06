Contra o Sport, zagueiro do Paysandu quer manter eficiência defensiva

Em oito partidas disputadas, o Paysandu sofreu sete gols e marcou seis, estando com um saldo de gols de -1. No entanto, levando em consideração das últimas quatro rodadas, a defesa vem melhorando seus números e foi vazada em apenas duas ocasiões, sendo coroada com a primeira vitória na Série B diante do América-MG. Na próxima segunda, diante do Sport, os bicolores precisam segurar o ímpeto do ataque adversário, que briga para alcançar o G4 da competição.

Não tomar gols é a grande meta estipulada pelo zagueiro Wanderson, que está de volta ao time depois de um período de baixa produtividade. Ao lado de Lucas Maia, o defensor conseguiu frear o adversário e espera repetir o desempenho fora de casa, na Arena Pernambuco.

"É muito importante a gente manter a nossa zaga sem tomar gols. É algo que trabalhamos diariamente, pois a cobrança existe e ela é constante. Estamos há quatro jogos sem tomar gols e a gente abraça essa responsabilidade para que nos tornemos uma equipe muito forte atrás", diz ele, referindo-se à vitória sobre o América, o empate com o Guarani em 0 a 0 e os dois jogos da final da Copa Verde, onde o time marcou 10 gols e não sofreu nenhum.

Com boa envergadura, o jogador acredita que o time merece estar em outro patamar na tábua classificatória. "Independente da cobrança, temos que dar o melhor no dia a dia. A gente não pode brigar embaixo. Precisamos estar brigando lá em cima, no G4. Pagamos um preço muito alto para chegar aqui e ter problemas. Então o nosso foco é estar nas primeiras posições", afirma.

Apesar de ter ficado um tempo de fora, Wanderson é um dos jogadores mais assíduos no time e vem experimentando desde o ano passado a constante troca de companheiros na defesa, tornando-se inevitavelmente uma referência no time.

"A gente vem aprimorando desde a temporada passada. Eu estou muito feliz e com a chegada do Quintana, do Lucas, do Pedro, Carlão, Luan, a gente trabalha bastante para que possamos estar bem fortes na defesa. Tenho certeza que a partir de agora, após essa vitória sobre o adversário, teremos confiança para fazer uma boa partida contra o Sport e conseguir a primeira vitória fora", acrescenta, garantindo que houve até inspiração em um adversário para dar o gás que trouxe os primeiros pontos na Série B.

"A gente tem uma cobrança muito grande em cima do grupo. Acompanhamos o jogo do Botafogo-SP, que também era um time que não tinha ganhado e venceu o Santos. Isso nos motivou e pensamos o mesmo, precisamos vencer em casa. A gente se cobrou, venceu e agora temos que dar continuidade", encerra. Sport e Paysandu jogam a partir das 21h30 desta segunda-feira (10).