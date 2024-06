Com derrota, Remo pode perder mais uma posição até o final da rodada da Série C; entenda

A derrota para o ABC-RN na última segunda-feira (24) prejudicou bastante a posição do Remo na tabela da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado negativo, o clube azulino já perdeu duas posições na classificação e pode cair mais uma até o final da rodada.

Antes de enfrentar o ABC, o Leão Azul estava na 10º colocação, mirando a zona de classificação. Contudo, a derrota manteve o time com apenas 10 pontos. Assim, o Remo foi ultrapassado pela equipe alvinegra e caiu para a 12º posição.

Nesta quinta-feira (27), o Confiança-SE enfrenta o CSA-AL, no fechamento da 10º rodada. Com oito pontos, caso o Dragão do Bairro vença, o time chegará a 11 pontos e ultrapassará o Remo, que pode cair para a 13º colocação.

Desde o início da Série C, o Leão Azul está instável. O clube azulino ainda não conseguiu emplacar uma sequência de bons resultados no campeonato. Até o momento, a equipe já teve dois técnicos diferentes: Gustavo Morínigo e o atual, Rodrigo Santana.

No Campeonato Brasileiro, o Remo somou apenas três vitórias, um empate e seis derrotas. Com esse início ruim, as chances de classificação da equipe diminuem cada vez mais. Conforme o levantamento do Núcleo de Esporte de O Liberal, o Leão Azul tem apenas 33% de aproveitamento de pontos na Série C. Para se classificar, será preciso chegar a 74,4%, ou seja, conquista 20 dos 27 pontos disputados.

O próximo desafio do Remo é contra o Ferroviário-CE. A partida ocorre no próximo sábado (29), no estádio Baenão. O duelo terá transmissão lance a lance de OLiberal.com.

Classificação da Série C

Volta Redonda-RJ - 22 Athletic - MG - 21 Botafogo - PB - 21 São Bernardo - SP - 18 Ferroviária - SP - 18 Figueirense - SC - 17 Tombense - MG -17 Londrina - PR - 16 Ypiranga - RS - 15 Abc - RN - 12 Ferroviário - CE - 11 Remo - PA - 10 Aparecidense - GO - 10 Náutico - PE - 9 Sampaio Corrêa - MA - 9 Confiança - SE - 8 Floresta - CE - 8 Caxias - RS - 6 Csa - AL - 5 São José - RS - 4