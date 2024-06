Clube do Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Ferroviário pela Série C

O Clube do Remo já está com a preparação a todo vapor para o jogo contra o Ferroviário-CE e iniciou a venda de ingressos nesta quinta-feira (27/6). A partida, válida pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, rola a partir das 19h30 do próximo sábado (29/6), no Estádio do Baenão.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 40 para arquibancada, tanto no setor Almirante quanto no 25, e R$100 para o camarote avulso. O setor das cadeiras está disponível apenas para a torcida visitante por R$80.

VEJA MAIS

As entradas podem ser adquiridas pelos torcedores virtualmente pelo site ingressosa.com, e também estão disponíveis em todas as Lojas do Remo espalhadas por Belém e Região Metropolitana.

Atualmente o Leão vive um momento de altos e baixos na Terceirona, ocupando atualmente a 12ª posição na tabela, com 10 pontos. A expectativa é que o time, comandado pelo técnico Rodrigo Santana, consiga conquistar os três pontos em jogo com o incentivo da torcida.

Pontos de venda de ingressos

Virtualmente: ingressosa.com

Loja Rei da Amazônia – Sede Social

Loja Rei da Amazônia – Baenão

Loja Rei da Amazônia – Shopping Castanheira

Loja do Remo – IT Center

Loja do Remo – Shopping Pátio Belém

Loja do Remo – Parque Shopping

Loja do Remo – Boulevard Shopping

Loja do Remo – Shopping Metrópole