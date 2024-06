Ex-Remo assina com Botafogo-PB, adversário do clube na Série C do Brasileirão

Em imbróglio com o Remo, o meio-campista Sillas foi anunciado pelo Botafogo-PB para o restante da temporada de 2024 na Série C do Campeonato Brasileiro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (27), quase um mês após ter o contrato com o Leão Azul rescindido oficialmente.

O meia chega ao Belo para ajudar o time a conquistar o acesso à Série B do Brasileirão. Atualmente, a equipe da Paraíba está na terceira colocação da tabela, com 21 pontos, 11 a mais que o Leão Azul - que está na 12º colocação.

VEJA MAIS

Sillas tem 29 anos e atuou no Remo durante a primeira parte da temporada. No entanto, foi dispensado do clube após o time não render no campeonato e amargar resultados negativos na competição. No Botafogo-PB, o meia ainda deve enfrentar o time azulino nesta temporada, já que as duas equipes disputam a Série C.

Além da equipe paraense, o meia tem passagens pelo Boa Esporte-MG, Campinense-PB, Vitória da Conquista-BA, Santa Cruz-PE, além de Madureira-RJ, Paraná-PR, São José-RS e Atlético-GO, clube que ajudou a conquistar o acesso para a Série A no ano passado. Com a camisa do Remo, foram três jogos disputados e quatro gols marcados.

Situação com o Remo

Sillas foi dispensado do clube em maio deste ano, junto de quatro jogadores: Renato Alves, Ícaro, Nathan, Echaporã. No entanto, diferente dos outros atletas, o meia não teve o contrato rescindido imediatamente e continuo treinando no Leão Azul por mais um mês.

No início de junho, a rescisão do jogador foi oficializada e logo depois o jogador entrou com uma ação trabalhista contra o Remo, sob a alegação de salários atrasados, FGTS, 13º e por conta de assédio moral.

Conforme as informações contidas no processo, ao qual o Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso, Sillas recebia cerca de R$ 60 mil e mais R$ 3 mil para moradia. O jogador pede na justiça o valor de R$ 564 mil, referentes a salários atrasados, multas, salários retidos, além de FGTS.