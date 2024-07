Próximo adversário do Remo na Série C, CSA-AL tem quatro jogadores que já atuaram no Pará; veja

O Clube do Remo enfrenta o CSA-AL na próxima segunda-feira (22), pela 14ª rodada da Série C, e terá pela frente um elenco que conhece bem o futebol paraense. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, quatro jogadores do atual plantão do Azulão do Mutangue tiveram passagens pelo estado recentemente. Dois deles, inclusive, defenderam as cores do Leão.

Os rostos conhecidos do Remo, que hoje estão no CSA-AL, são Lucas Marques e Vitor Leque. O primeiro, que atua na lateral-direita, é pilar da equipe na temporada. Já o segundo, que joga como atacante pelas pontas, ainda busca se firmar entre os titulares.

Passagens pelo Leão

Lucas Marques chegou ao Remo por empréstimo (Samara Miranda / Remo)

Lucas Marques chegou ao Remo na metade do Campeonato Paraense do ano passado para solucionar um setor frágil do Leão na temporada até então: a lateral-direita. Após amargar a reserva por algumas rodadas, assumiu a titularidade na decisão do estadual e, desde então, não saiu mais da onzena inicial. Com a camisa azulina, o jogador fez 20 partidas e não marcou gols.

Já Vitor Leque foi um enorme fracasso no Remo. Vindo por empréstimo do Cruzeiro na metade final da Série C, o jogador tinha como objetivo ajudar o Leão na briga por uma classificação à segunda fase. No entanto, pelo time do Baenão, o atacante atuou apenas em quatro partidas, todas vindas do banco de reservas, e não balançou as redes.

Vitor Leque, atacante, que atuou no Remo em 2023 (Samara Miranda / Ascom Remo)

No CSA-AL, a dupla também vive momentos diferentes. Enquanto Lucas Marques é um dos jogadores que mais atuaram pelo Azulão no ano e peça importante no time titular, Vitor Leque ainda tenta se firmar na equipe. O lateral tem 24 partidas pelo clube no ano, enquanto atacante tem 13, a maioria delas vindo do banco.

Demais jogadores

Outros dois atletas do CSA tiveram passagens recentes pelo futebol paraense. Um deles é o atacante Iury Tanque, destaque do Águia no início desta temporada. No entanto, pelo Azulão do Mutangue, o jogador não tem repetido as mesmas atuações que teve no Pará. Até o momento, Iury tem dez partidas disputadas pelo clube e apenas um gol marcado.

Iury Tanque saiu do Águia e foi para o CSA-AL (Reprodução / Instagram / @iurytanque09)

O outro jogador é Roger, de 21 anos, atacante que atuou pelo Paysandu na última temporada. Após ser revelação da equipe na última Série C, com 11 jogos disputados e um gol marcado, o atleta foi emprestado ao CSA neste ano. Porém, o jovem tem tido dificuldades de adaptação e, até o momento, fez apenas três partidas com a camisa do Azulão.

Roger foi destaque do Paysandu na campanha do acesso (Ascom / Paysandu)