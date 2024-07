Remo terá desfalque por suspensão e mais seis jogadores ‘pendurados’ diante do CSA-AL

O Clube do Remo terá um desfalque certo para a partida contra o CSA-AL, pela 14ª rodada da Série C. Amarelado na partida contra a Ferroviária-SP no início da semana, o zagueiro João Afonso está suspenso e não poderá ser relacionado para o próximo compromisso do Leão na Terceirona. Os cartões amarelos, inclusive, tem sido problema para o time de Rodrigo Santana.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, existem seis jogadores do elenco azulino que estão "pendurados". Ou seja, possuem dois cartões amarelos no torneio e, caso tomem mais um, serão suspensos por um jogo. São eles: Diogo Batista, Adson, Pavani, Paulinho Curuá, Matheus Anjos e Ribamar.

VEJA MAIS

A preocupação da comissão técnica é maior, sobretudo, com os jogadores que frequentam o time titular. Diogo Batista, Pavani e Paulinho Curuá tem sido peças utilizadas rotineiramente pelo técnico Rodrigo Santana. Qualquer advertência recebida por esses jogadores fariam o Remo atuar com desfalque por mais uma partida.

A reportagem também analisou o número de partidas nesta Série C em que o Remo não pode contar com algum jogador por lesão ou suspensão. O duelo contra o CSA-AL será o 10º seguido do Leão com algum desfalque no elenco. A última vez que a comissão técnica teve todos os atletas à disposição foi no duelo contra o Floresta-CE, pela quarta rodada.

Apesar dos desfalques, o Remo terá o retorno do lateral-esquerdo Raimar. O jogador, titular absoluto no time de Rodrigo Santana, ficou de fora da última partida por suspensão. Hélder Santos, utilizado contra a Ferroviária-SP, deve voltar para o banco.

FIQUEM LIGADOS!

Remo e CSA-AL se enfrentam nesta segunda-feira (22), no estádio Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.