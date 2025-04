Jogos definem finalistas da Copa Grão-Pará neste domingo; veja os confrontos

O domingo (6) é de definições na Copa Grão-Pará 2025. Após os jogos do meio de semana, quatro clubes estão na disputa. Dois jogos definem os finalistas da competição, que vale vaga na Copa do Brasil de 2026. Em Belém, no Estádio do Souza, a Tuna pega o Castanhal às 9h30. Já em Marabá (PA), o Águia recebe o Bragantino, às 17h, no Estádio Zinho Oliveira.

Agora chegou a hora de conhecer quem irá decidir a Copa Grão-Pará. A Tuna Luso luta pelo bicampeonato da competição e, após ser eliminada pelo Remo na semifinal do Parazão, briga pela vaga na finalíssima da Copa Grão-Pará diante do Castanhal. Os dois clubes já se enfrentaram nas quartas de finais do Parazão, com a Tuna levando a melhor nas penalidades, após empate em 3 a 3 no tempo normal. Para este jogo, em confronto único, quem vencer avança, em caso de igualdade a classificação será decidida nos pênaltis.

O Castanhal quer se manter vivo para voltar a disputar a Copa do Brasil. A última vez que o Japiim da Estreada jogou a competição nacional foi na temporada de 2022, quando foi eliminado pelo Vitória-BA, na Curuzu, após empate em 1 a 1.

Na outra partida o Águia de Marabá recebe o Bragantino. Os dois clubes se enfrentaram nas quartas de final do Parazão, com a equipe do Águia levando a melhor após empate sem gols e vencer nos pênaltis. O Azulão busca mais uma vez a vaga na Copa do Brasil, já o Tubarão tenta retornar para a Copa do Brasil, já que a última participação da equipe de Bragança (PA) foi em 2020, quando foi eliminado na primeira fase, após derrota por 2 a 1 para o Ceará-CE.