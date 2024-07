CBF sorteia Flamengo x Palmeiras pelas oitavas da Copa do Brasil; veja confrontos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quinta-feira (18) o sorteio que definiu os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Os jogos estão marcados para as semanas de 31 de julho e 7 de agosto.

Após esta fase, a entidade máxima do futebol brasileiro realizará novo sorteio para determinar os embates das quartas de final e o chaveamento até a grande decisão do torneio.

Confira os confrontos definidos:

Flamengo x Palmeiras

Atlético-GO x Vasco

Bragantino x Athletico-PR

Goiás x São Paulo

CRB-AL x Atlético-MG

Botafogo x Bahia

Grêmio x Corinthians

Juventude x Fluminense

Além da emoção em campo, as equipes também lutam por premiações significativas ao avançarem na competição. A presença nas oitavas de final garante aos clubes o montante de R$ 3,465 milhões cada. Já a classificação para as quartas de final vale ainda mais, com R$ 4,515 milhões em jogo.

Confira os valores das premiações por fase:

Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A), R$ 1,312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes);

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes);

Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

Semifinais: R$ 9,45 milhões;

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

Campeão: R$ 73,5 milhões.