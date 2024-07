Vídeo: Alan Ruschel agride torcedor do Inter para defender Valencia e é expulso

Na partida que terminou por 1 a 1 e decretou a classificação do Juventude e eliminação do Internacional na Copa do Brasil, outro fato chamou atenção.

O lateral Alan Ruschel, do Juventude, foi expulso após dar um soco em um torcedor do Inter que invadiu o gramado para supostamente tentar agredir um jogador do próprio clube, Enner Valencia.

A confusão ocorreu aos 23 minutos do segundo tempo, após Valencia desperdiçar uma cobrança de pênalti – a segunda do Inter no jogo, já que minutos antes Alan Patrick havia perdido outra penalidade, também defendida por Gabriel. Assista:

Foi quando um torcedor que deixou o setor da torcida visitante, vestido com uma jaqueta do Inter, invadiu o gramado e foi em direção a Valencia. No meio do caminho, porém, foi contido por Ruschel e outros jogadores do Juventude até ser retirado por seguranças.

VEJA MAIS

Depois de alguns minutos de jogo paralisado, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado ao VAR para verificar outra invasão, a de Abner na grande área, antes da cobrança de Valencia. O lateral do Juventude afastou a bola da grande área, após o rebote do goleiro.

A equipe de arbitragem decidiu anular o pênalti batido e voltar o lance. Mas quando o equatoriano se preparava para a nova cobrança, Rodrigo José Pereira de Lima foi chamado novamente ao VAR, desta vez para checar a agressão de Ruschel ao torcedor. Após ver o vídeo, ele decidiu mostrar o cartão vermelho ao lateral, provocando a revolta dos jogadores do Juventude.

"Ele invade o campo, me agride e sou expulso", esbravejou Alan Ruschel na saída de campo. Horas depois, o lateral publicou um vídeo sobre o ocorrido:

Nos acréscimos do segundo tempo, Vitão, do Inter, também foi expulso por agredir um jogador rival. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1 no Beira-Rio, o time de Caxias do Sul e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil e aguarda a definição do rival em sorteio da CBF.