Em sorteio na CBF, Águia de Marabá pega o São Paulo na terceira fase da Copa do Brasil

Em sorteio realizado na tarde desta quarta-feira (17), na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ), definiu os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2024. O Águia de Marabá, único representante do Pará na competição, terá pela frente nada mais nada menos que o atual campeão do torneio, o São Paulo-SP, em jogos de ida e volta, sendo o primeiro com o mando de campo do Azulão marabaense.

Ainda não existe um local definido pelo Águia de Marabá onde irá mandar o seu jogo. No ano passado o Águia também chegou à terceira fase da competição nacional e foi eliminado pelo Fortaleza-CE, atuando em Belém, no Mangueirão. Em conversa com a equipe de O Liberal, o gerente de futebol do Azulão, Roberto Ramalho, avaliou o confronto.

“É sempre bom confrontar com o atual campeão da competição, ainda mais em uma fase dessa, com dois jogos e a expectativa é excelente, principalmente pela visibilidade do clube, o que vai trazer de benefícios ao Águia, aos atletas, de ter uma oportunidade de enfrentar um clube como esse e é sempre satisfatório”, falou.

Assista ao sorteio

Local

A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada para os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, porém, os datas preliminares disponíveis para os jogos da competição são o dia 1º (ida) e 22 (volta). Segundo o dirigente do Águia, ainda não existe um local definido para a realização do jogo. A situação está sendo debatida pela diretoria do Azulão.

Confira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil de 2024:

Operário-PR x Grêmio-RS

Bahia-BA x Criciúma-SC

Sampaio Corrêa-MA x Fluminense-RJ

Sousa-PB x Bull Bragantino-SP

Goiás-GO x Cuiabá-MT

Botafogo-RJ x Vitória-BA

Fortaleza-CE x Vasco da Gama-RJ

Flamengo-RJ x Amazonas-AM

Águia de Marabá-PA x São Paulo-SP

Palmeiras-SP x Botafogo-SP

Ypiranga-RS x Athletico-PR

Internacional-RS x Juventude-RS

CRB-AL x Ceará

América-RN x Corinthians-SP

Brusque-SC x Atlético-GO

Atlético-MG x Sport-SP