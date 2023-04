Águia é novamente derrotado pelo Fortaleza e é eliminado da Copa do Brasil

O Águia de Marabá perdeu para o Fortaleza por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (26), no Mangueirão, e deu adeus à disputa da Copa do Brasil de 2023. Depois de ter goleado o Azulão por 6 a 1 na partida de ida, em Fortaleza, o Leão do Pici ampliou ainda mais a vantagem no duelo de volta com gols de Romarinho e Vinícius Zanocelo.

Apesar da eliminação, o Águia protagonizou uma campanha histórica. Pela primeira vez o clube avançou à terceira fase do torneio e garantiu, em premiações, mais de R$ 3 milhões em cotas.

Com a derrota, o Águia volta as atenções para a disputa do Campeonato Paraense. No sábado (29), o Azulão encara o Paysandu, no Mangueirão, às 19h, pelo duelo de volta das semifinais do torneio. Vale destacar que o time de Marabá perdeu o duelo de ida, disputado no interior do estado, por 1 a 0.

Já o Fortaleza encara o Fluminense, também no sábado, pela terceira rodada da Série A do Brasileirão. Já os compromissos pelas oitavas da Copa do Brasil ainda serão definidos, por sorteio, pela CBF.

O jogo

Com a classificação praticamente garantida, devido ao resultado construído no primeiro jogo, o técnico do Fortaleza, Pablo Vojvoda, mandou a campo uma equipe com muitos reservas. Mesmo sem os melhores em campo, o Leão do Pici controlou a partida, em ritmo de treino, e ofereceu poucas chances ao Azulão Marabaense.

Logo no primeiro tempo, o Tricolor Cearense fez dois gols: o primeiro com Romarinho, aos oito minutos, e o segundo com Vinícius Zanocelo, aos 24 minutos. Já o Azulão, tentava chegar à meta adversária em jogadas de contra-ataque, mas que sempre terminavam mal sucedidas.

Já no segundo tempo, o Fortaleza rodou ainda mais o elenco para administrar o resultado. O Leão do Pici até chegou ao gol em pelo menos mais duas oportunidades, mas foi parado pelo goleiro Axel Lopes, que mais uma vez teve uma grande atuação.