Antes de decidir vaga com o Fortaleza, Águia fecha com dois reforços; confira

O Águia de Marabá, que está na terceira fase da Copa do Brasil, na semifinal do Parazão e vai começar a Série D do Brasileirão, fechou mais dois reforços para o restante da temporada. São dois atletas que disputaram o estadual pelo Castanhal: o atacante Wander e o volante Gabriel Agu.

Com passagens por clubes do Rio de Janeiro, como Bangu, Cabofriense, Madureira e América-RJ, Wander pode jogar como atacante de velocidade ou centralizado. Porém, em nove jogos, não marcou pelo Japiim. O jogador, de 27 anos, já está regularizado no BID da CBF.

Enquanto isso, Gabriel Agu, de 23 anos, pertence ao América-RJ e chega por empréstimo após passagem por Vitória da Conquista e Serrano-RJ. O atleta, que é volante de origem, também atuou em algumas partidas como lateral-direito.

O Águia volta a campo nesta quarta-feira (26), às 19h30, contra o Fortaleza, no Mangueirão. A partida é válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O Azulão foi goleado por 6 a 1 pelo Leão Cearense, na ida, e precisa reverter o resultado.

Acompanhe a cobertura completa pelo Lance a Lance pelo portal OLiberal.com.