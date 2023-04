Águia inicia venda de ingressos para o jogo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil; veja os valores

O Águia terá uma missão ingrata diante do Fortaleza-CE, amanhã (26), às 19h30, no Mangueirão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Azulão precisa tirar a vantagem de 6 a 1 conquistada pelo Leão do Pici no primeiro jogo para avançar às oitavas de finais. A diretoria do Águia de Marabá já iniciou a venda de ingressos para o jogo.

Os torcedores que queiram acompanhar a partida podem adquirir os ingressos nos valores de R$60 a inteira e R$30 a meia. Apenas o setor de cadeiras do lado B do Mangueirão será utilizado na partida. Os bilhetes são comercializados apenas pelo site .

VEJA MAIS

Para avançar às oitavas de finais da Copa do Brasil 2023, o Azulão precisa vencer o Fortaleza por seis gols de diferença. Caso o Águia de Marabá vença por cinco gols de diferença, a vaga será decidida nas penalidades.

O Fortaleza chega para a partida contra o Águia de Marabá embalado. O Tricolor do Pici venceu no último final de semana o Coritiba-PR, fora de casa, no Campeonato Brasileiro pelo placar de 3 a 0, com dois gols do paraense Yago Pikachu. Já o Águia chega para o confronto de uma derrota para o Paysandu, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense por 1 a 0.