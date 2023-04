Adversário do Águia na Copa do Brasil, Fortaleza vence na Série A com show de Yago Pikachu; vídeo

O Fortaleza-CE venceu a primeira partida no Brasileirão 2023. O Tricolor do Pici derrotou o Coritiba-PR, no Estádio Couto Pereira por 3 a 0, com dois gols do paraense Yago Pikachu, ex-Paysandu.O Leão do Pici abriu o marcador com Silvio Romero. Já na reta final da partida, Yago Pikachu avançou e chutou forte, no canto direito. Nos acréscimos Pikachu apareceu na entrada da área, recebeu passe e colocado, mandou para o fundo do gol, fechando o placar.

Nessa temporada Yago Pikachu esteve em campo 25 vezes pelo Fortalza, marcou cinco gols e deu cinco assistências, além de ter conquistado o título do Campeonato Cearense.

Em Belém

Agora o Fortaleza volta as atenções para a Copa do Brasil. O FEC encara o Águia de Marabá, na próxima quarta-feira (26), às 19h30, no Mangueirão. O Fortaleza venceu o primeiro jogo por 6 a 1 e possui ampla vantagem diante do Azulão.