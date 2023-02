Paysandu: Conheça o ex-atleta que ajudou a revelar jogadores como Pikachu e Leandro Carvalho

Poucos nomes vivenciaram mais a história do Paysandu nos últimos 39 anos que Ronaldo dos Santos Couto, ou simplesmente Nad. O ex-zagueiro bicolor é uma figura conhecida pelo trabalho de formação de jogadores do Papão, algo que o clube bicolor busca fortalecer novamente.

No início de fevereiro, o Paysandu acertou a contratação do técnico João Nasser, o Netão, para ser o técnico do time da Copa São Paulo de Futebol Júnior e trabalhar diretamente com as categorias de base. Ainda assim, os serviços de Nad no clube bicolor, continuam. Em entrevista ao O Liberal, o bicampeão brasileiro em 1991 pelo Papão falou sobre o que mudou na base do Paysandu.

"Quando comecei era treinador de três categorias: sub-15, 17 e 20, onde passava o dia no Bairro Tenoné, no Campo do São Pedro. Não tínhamos materiais de treinamento como bola, uniforme. Mesmo assim conseguimos revelar vários jogadores para o time profissional", relembrou.

Albertinho, Rafael Oliveira, Paulo Wanzeler, Billy, Giovane Augusto, Rodrigo Andrade, Leandro Carvalho, Pablo, Djalma, Lima, Yago Pikachu. Estes são apenas alguns dos nomes que Nad ajudou a formar atletas para a equipe principal. Hoje, nomes como o goleiro Cláudio Vitor e o atacante Roger buscam espaço entre os profissionais.

Netão

Maior campeão paraense, Paysandu não conquista títulos na base há cinco anos. Pior ainda, nos últimos anos ninguém das categorias de base conseguiu se formar como titular e/ou peça importante no time bicolor. Para tentar mudar isso, o clube trouxe Netão, que era uma peça forte do trabalho de base do Remo, mas deixou o clube após 30 anos no Baenão.

Nad avaliou como positiva a chegada do técnico: “Quanto ao Netão, é um profissional que tem experiência nas categorias de base. Só vem para somar e ajudar para que a formação continue desenvolvendo um trabalho de qualidade”, concluiu.