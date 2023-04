Águia de Marabá recebe Fortaleza em Belém, pela terceira fase da Copa do Brasil; veja

Águia de Marabá e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Mangueirão, em Belém, no segundo duelo da terceira fase da Copa do Brasil. A partida desta noite vai apontar quem avança às oitavas de final da competição e quem dá adeus à competição.

Na partida de ida, o Fortaleza goleou o Águia por 6 a 1, com gols marcados por Dudu, Brayan Ceballos, Guilherme Augusto, Thiago Galhardo (duas vezes) e Yago Pikachu. David Cruz fez o gol de honra do Águia. Com a vantagem obtida no primeiro confronto, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve poupar praticamente todos os titulares e dar oportunidade a novas peças, como o meio-campista Vinicius Zanocelo.

Caso vença, o Fortaleza alcançará oito jogos invicto, desde a eliminação na Copa do Nordeste para o Ceará, no fim de maio. No último domingo, o Tricolor derrotou o Coritiba por 3 a 0 no Brasileirão. Já o Águia terá o apoio da torcida para tentar uma virada histórica, além de decidir uma vaga na final do Campeonato Paraense no próximo sábado, após perder o primeiro jogo para o Paysandu por 1 a 0. O treinador Mathaus Sodré busca uma estratégia para superar o forte time cearense, que tem o lateral-direito Yago Pikachu como grande referência.

Durante a semana, o elenco do Águia fez uma série de trabalhos onde a tônica foram os ajustes no esquema tático. Em linhas gerais, o Águia precisa sair para o jogo, se quiser mostrar ao Tricolor do Pici que não vai vender barato a vaga nas oitavas do torneio. A equipe paraense precisa de um triunfo por seis gols de vantagem para avançar, enquanto uma vitória por cinco gols de diferença levará a disputa para os pênaltis.

Às vésperas da partida, ainda em Marabá, o clube anunciou dois reforços, de olho não só na Copa BR, mas também na Série D do Campeonato Brasileiro, que se aproxima. São dois atletas que disputaram o estadual pelo Castanhal: o atacante Wander e o volante Gabriel Agu. Em relação ao time titular, o técnico Mathaus Sodré não deu muitas pistas, mas deve manter força total, contando com a esperança de gols de Luam Parede e Wander, enquanto o goleiro Axel Lopes segue como maior referência no setor defensivo.

Ficha Técnica:

Local: Mangueirão

Hora: 19h30

Arbitragem: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

Quarto Árbitro: Djonaltan Costa de Araujo (PA)

Árbitro de Vídeo: Philip Georg Bennett (RJ)

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, Davi, Betão e Evandro; Castro, Balão Marabá, Danilo Cirqueira e Adauto; Wander e Luan Parede

Técnico: Mathaus Sodré

Fortaleza: Kozlinski; Dudu, Benevenuto, Ceballos, Lucas Esteves; Zé Welison, Zanocelo, Crispim; Sammuel, Guilherme e Romarinho.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda