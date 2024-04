Venda de ingressos para Águia x São Paulo no Mangueirão em Belém deve iniciar nesta quarta (24)

A Copa do Brasil 2024 está na terceira fase e os clubes já conhecem as datas, horários e locais das partidas. O único representante do Pará na competição nacional, o Águia de Marabá terá pela frente o São Paulo-SP, atual campeão da competição e jogará em Belém, no Mangueirão, no jogo de ida e no Morumbi, na partida de volta. Venda de ingressos para o jogo em Belém deve iniciar nesta semana.

De acordo com o site “GE Pernambuco”, a partida entre Águia de Marabá x São Paulo, em Belém, está marcada para o dia 2 de maio (quinta-feira), às 19h30, no Mangueirão, em Belém (PA); Já o confronto de volta entre Águia x Tricolor Paulista está marcada para ocorrer no dia 22 de maio (quarta-feira), às 21h, no Estádio do Morumbis.

Ingressos

Os preços dos ingressos para a partida em Belém ainda não foram definidos pela diretoria do Águia de Marabá. O executivo de marketing do Azlão, Daniel Aragão, conversou com a equipe de O Liberal e informou que os ingressos devem ser comercializados a partir de quarta-feira (24), de forma online, mas ainda sem definição de valores dos bilhetes.

“Estamos fechando a parte de logística e operação hoje. Iremos anunciar as vendas até o final do dia e provavelmente iniciaremos a comercialização amanhã (24), de forma online”, disse.

História

Essa é a segunda vez em que o Águia de Marabá chega à terceira fase da Copa do Brasil. No ano passado, o Azulão também avançou para a fase três e enfrentou o Fortaleza-CE e acabou ficando pelo caminho. Águia x São Paulo é um confronto inédito e o clube paraense tenta fazer história diante de um clube mais tradicionais do país.