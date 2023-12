Daniel Alves processa amigo que supostamente estaria com R$ 137 milhões de seus bens

O jogador de futebol Daniel Alves está processando um amigo por R$ 137,2 milhões. O motivo da ação é que o amigo teria se recusado a devolver uma série de bens que o ex-lateral direito do São Paulo e da Seleção Brasileira havia deixado com ele.

Entre os objetos requeridos estão uma Land Rover, quadros de Romero Brito, Luiz Franca e Oswaldo Verano, uma escultura esculpida em esmeralda, além de dezenas de instrumentos musicais, joias e relógios.

Daniel Alves teria deixado os objetos com o amigo em 2022, quando se mudou para o México para jogar no Pumas. Quando teve a prisão deferida, em junho de 2023, teria pedido a devolução dos bens alegando "dificuldades financeiras" com a perda dos contratos. No entanto, o amigo teria mantido-se "inerte", segundo o processo.

A defesa de Daniel alega no processo que o réu teria apossado-se dos bens do jogador "torcendo para que não saia da atual situação em que se encontra hoje, encarcerado em outro país". O processo ainda está em andamento e não há previsão para o julgamento.

A equipe jurídica encarregada de representar o ex-jogador precisa esclarecer o valor de R$ 137,2 milhões atribuído ao processo, fornecendo uma detalhada relação de todos os bens envolvidos, acompanhados de seus respectivos valores.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)