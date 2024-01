Prestes a completar um ano preso, Daniel Alves muda depoimento pela quinta vez, diz jornal espanhol

Daniel Alves, acusado de agredir sexualmente uma mulher espanhola em uma casa noturna em Barcelona, enfrentará julgamento nos dias 5 a 7 de fevereiro. Segundo o jornal catalão ARA, o jogador brasileiro planeja alterar seu depoimento pela quinta vez, alegando falta de memória devido ao consumo excessivo de álcool na noite do incidente.

De acordo com fontes do periódico, Daniel Alves contará com o apoio de sua esposa, Joana Sanz, para corroborar a nova versão do ocorrido. Joana deve afirmar que o marido chegou em casa embriagado naquela noite.

O jogador está em prisão preventiva desde 20 de janeiro de 2023, data de seu primeiro depoimento à juíza de instrução. Desde então, ele modificou sua versão dos fatos em quatro ocasiões e pedidos de liberdade provisória foram negados pela Justiça Espanhola.