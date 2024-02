Segundo dia do Julgamento de Daniel Alves terá depoimento de 22 testemunhas; veja

O julgamento do ex-jogador de futebol Daniel Alves começou na última segunda-feira (5), em Barcelona, na Espanha. No primeiro dia, a Justiça espanhola ouviu 6 testemunhas e a mulher que acusa o ex-lateral de violência sexual. A vítima manteve a versão inicial e afirmou ter sido violentada pelo ex-Seleção.

Nesta terça-feira (6) iniciou o segundo dia de julgamento. As 22 testemunhas restante irão depor hoje. O nome de Joana Sanz, modelo e ex-esposa de Daniel, e quatro amigos do ex-jogador, incluindo o Bruno Brasil, chef que estava com Dani no dia do crime, estão na lista. Além deles, a mãe da jovem que acusa Alves, dois seguranças e o diretor da boate também prestam depoimento hoje.

VEJA MAIS

No primeiro dia, a defesa de Daniel conseguiu que o depoimento do ex-lateral fosse transferido para o último dia de julgamento, quando serão feitas as análises de provas e conclusões finais. Além disso, a advogada do brasileiro, Inés Guardiola, afirmou que ele estava sendo vítima de um "Tribunal Paralelo", acusando a imprensa e o público de condenar o ex-atleta, e pediu a anulação do julgamento, alegando que o pedido para que um segundo perito analisasse a vítima não foi atendido.

A defesa também manteve a linha de negar o crime. Até o momento, Daniel Alves apresentou pelo menos versões sobre o que teria ocorrido entre ele a vítima na boate.

Relembre o caso

Daniel Alves foi preso preventivamente em janeiro de 2023 após ser acusado de violentar sexualmente uma mulher em uma boate em Barcelona, no dia 31 de dezembro. O crime teria ocorrido no banheiro da casa noturna. O ex-jogador negou as acusações e já deu pelo menos cinco versões sobre o caso.

Julgamengo Daniel Alves dia 1 primeiro dia David ZORRAKINO/POOL/AFP Jordi BORRAS/POOL/AFP GENE LLUIS/AFP Jordi BORRAS/POOL/AFP Foto: ALBERTO ESTEVEZ/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Foto: ALBERTO ESTEVEZ/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Inicialmente, Daniel havia negado o crime e disse que não conhecia a mulher. Já na segunda versão, o jogador afirmou que teve relações sexuais com a moça, que foram consensuais, mas sem penetração. Depois, disse que houve penetração, mas que tudo foi consensual.

Além disso, o ex-jogador da Seleção disse em um dos depoimentos que a mulher havia feito sexo oral nele sem consentimento dele.

A defesa do atleta ainda disse que ele mentiu, pois não queria acabar com o casamento que tinha com a modelo Joana Sanz, ela acabou anunciando a separação no ano passado.

Enquanto Daniel Alves mudou diversas vezes a sua versão sobre o caso, a vítima seguiu firme no relato, alegando que o ex-jogador a violentou sexualmente.

Prisão

Daniel Alves foi preso em janeiro de 2022 e segue na prisão até o fim das investigações e julgamento. A Justiça espanhola entendeu que havia risco de fulga do brasileiro. O Ministério Público da Espanha pede nove anos de prisão para o ex-jogador. Já a defesa da vítima, pede uma pena de 12 anos.