Crossfit: modalidade ganha vertente com natação e atrai mais adeptos à prática de exercícios

Aderir à prática de exercícios para ter uma vida mais saudável tem sido um desafio que muitas pessoas têm colocado na rotina. Para quem quer fugir da habitual musculação em academias, o crossfit se tornou uma opção popular e, com modalidades variadas, tem atraído diversos praticantes.

No centro de treinamento Bel01, em Belém, além do tradicional crossfit, eles ofertam as modalidades Burn e Stamina, que utilizam dos exercícios do crossfit atrelados a outros esportes, como a natação, e tem atraído um público cada vez maior. Segundo o personal trainer Yuri Pinto, responsável pelas aulas de Stamina, a modalidade nasceu por conta da demanda de um compilado de estímulos durante a prática de exercícios.

“A Stamina refere-se a uma aula onde são introduzidos os estímulos do treinamento funcional e da natação. Esta turma nasceu por recorrentes treinos realizados entre alunos e coaches, aos fins de semana, onde a demanda por esse compilado de estímulos se manteve firme. Assim sendo, nada mais justo do que perpetuar este momento e criar um espaço especial para os alunos desta modalidade, agora denominada B. Stamina”, explicou.

Já o Burn é um treinamento focado para quem quer perder alguns quilos com exercícios de alto impacto, como explica a professora responsável pela modalidade, Vannuccy Reis.

“O Burn é uma aula com alto foco no emagrecimento e, consequentemente, performance. Nesta aula, encontram-se os estímulos cardiovasculares, bem como exercícios de velocidade, agilidade, coordenação, precisão, resistência física, cardiorrespiratória e força. Definitivamente, uma aula com alto astral e alta intensidade do início ao fim”, contou.

Para os responsáveis pelas modalidades que estão se popularizando, os benefícios para quem pratica são inúmeros, que vão muito além do emagrecimento, que acaba sendo uma consequência.

“Os benefícios que vão desde a capacidade da melhora nas condições cardiorrespiratórias, mas também na manutenção da força muscular, trabalho de mobilidade; ajuda também diretamente na promoção do emagrecimento e contribui nos níveis hormonais do praticante, com a endorfina, serotonina. Estes hormônios são responsáveis pela promoção do bem-estar pós-treino do praticante, onde a ação dos mesmos podem ser percebidos ao longo do dia”, contou Yuri.

A professora Vanuccy explica ainda que, para quem quer iniciar nas práticas de exercícios aos poucos, e não possui experiência, o Burn pode ser a melhor opção para começar.

“Para um aluno que pretende dar início às práticas de exercício físico, o Burn se torna a primeira opção, pois ainda sendo uma aula voltada para a alta dinâmica e intensidade, o aluno consegue limitar esses esforços através do seu nível atual de condicionamento, e também com o manejo do professor”, disse.

Os professores Yuri Pinto e Vannuccy Reis são os responsáveis pelas atividades de Stamina e Burn

Virou competição

A popularidade das modalidades foi tanta, que o CT Bel01 iniciou uma competição que reúne as práticas da Stamina e do Burn: o StamBurn. A primeira edição do evento ocorreu no dia 20 de maio e atraiu muitos praticantes, que competiram em equipes.

“Através dos coaches das aulas do Stamina e Burn, pensando em diversificar e promover um fim de semana imersos em desafios extremos, nasceu o então Áqcua Endurance. Em sua primeira ocasião, no ano de 2020, com uma adesão forte por parte dos alunos, e uma resposta positiva pós-evento. Hoje, em nova formação e completamente repaginado, realizamos o StamBurn 2024”, explicaram os personais.

“Todos os atletas e times foram assistidos e avaliados por um árbitro específico para a competição. Em todas as provas selecionadas para o evento, estes atletas foram sendo observados nos quesitos de padrões de movimento e execução da série determinada para a prova”, finalizaram.