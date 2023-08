Crossfiteira grávida publica vídeo de treino intenso e web reage; vídeo

Um vídeo ganhou destaque nas redes sociais na última quarta-feira (9), mostrando uma mulher engajada em uma sessão de crossfit - uma atividade esportiva de grande intensidade que coloca considerável demanda sobre o corpo. O vídeo mostra a grávida praticando esses exercícios poucos dias antes do parto e rapidamente se tornou viral.

A reação ao vídeo por parte dos espectadores foi variada, com a maioria expressando desaprovação pela escolha da mãe em participar de uma atividade tão vigorosa nesse estágio da gravidez. As imagens foram compartilhadas pela Capitã Gabriela, membro do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, em comemoração ao Dia dos Namorados em 12 de junho. No entanto, o tópico voltou a receber atenção no Twitter durante esta semana. Assista!

O registro já acumulou um impressionante número de 3,9 milhões de visualizações, exibindo a Capitã Gabriela realizando exercícios de alto desempenho mesmo encontrando-se grávida de nove meses.