Após flertar com Deolane, Fiuk é flagrado aos beijos com morena durante festa

A influenciadora Emily Garcia reuniu vários famosos em sua festa de aniversário na noite da última terça-feira, em São Paulo. Fiuk estava entre os convidados e foi visto (e fotografado) no maior clima de paquera com Deolane Bezerra no início da comemoração.

VEJA MAIS

A própria advogada postou conversando ao pé do ouvido com o filho de Fábio Jr. Só que, horas depois, o cantor acabou sendo flagrado com outra. Fiuk surgiu aos beijos com uma morena na pista de dança. O cantor não assume nenhum novo relacionamento desde o término com a influenciadora digital Thaisa Carvalho, em dezembro de 2022.