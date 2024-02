Deolane Bezerra se pronuncia após usar colar de chefe do tráfico: 'Me deixa viver'

Deolane Bezerra divulgou no Instagram momentos de diversão no Baile da Disney, na Vila do João, no Rio de Janeiro. Mas, nas fotos, ela apareceu com um colar de Thiago da Silva Folly, chefe do tráfico da Maré. Por conta da situação, a advogada passou a ser investigada pela Polícia Civil do estado, que tenta entender a relação entre eles.

“Queremos entender quem a convidou, se recebeu para fazer presença VIP, explicar essa relação dela e da irmã com o TH. Ambas aparecem em várias imagens com o cordão do criminoso”, afirma o delegado Rodrigo Coelho, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

Após a repercussão das imagens, a influenciadora foi à internet se pronunciar sobre a situação e debochou das imagens. “Fui ao Complexo da Maré ontem, estava lá no Baile da Disney. Oruam cantou lá, top. Fui bem recebida, não gastei um real. Bebi que só o c*, saí 10h. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão. Botaram cordão em mim, tiraram. E poucas”, disse.

“Eu sou isso, eu vim da favela e vou continuar indo. Sabe por quê? Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for. Aceita, me deixa viver, vai cuidar da vida de vocês”, completou comentando sobre sua presença no evento.

A coluna Leo Dias noticiou em 2022 que Deolane Bezerra estava se relacionando com o criador do Lance Milionário Antônio Mandarrari. No entanto, após três meses de uma relação intensa desde que se tornaram amigos, lá em 2021, os dois agora seguem seus respectivos caminhos e até já deixaram de se seguir, Deolane Bezerra está namorando o influenciador Mandarrari, criador do Lance Milionário.