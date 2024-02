Deolane Bezerra é investigada pela polícia após postar foto com cordão de líder do tráfico

A Polícia Civil está conduzindo uma investigação sobre a possível ligação da influenciadora, cantora e advogada Deolane Bezerra com líderes do tráfico de drogas no Complexo da Maré, localizado no Rio de Janeiro.

Na manhã desta quarta-feira (14), Deolane compartilhou vídeos em sua conta no Instagram, sendo que em um deles ela é vista usando o cordão de ouro pertencente ao líder do tráfico na favela, Thiago da Silva Folly, conhecido como TH.

"Estamos buscando compreender quem a convidou, se recebeu pagamento para comparecer como VIP e esclarecer a relação dela e de sua irmã com TH. Ambas são vistas em diversas imagens utilizando o cordão do criminoso", afirmou o delegado Rodrigo Coelho, titular da DRE.

A fotografia e outras imagens, incluindo um vídeo de uma entrevista na qual Deolane exibe o mesmo cordão, foram obtidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que está conduzindo uma investigação sobre o grupo criminoso do Terceiro Comando Puro (TCP), responsável pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região.

"Eu sou parte do povo, eu faço parte da comunidade, e jamais esquecerei das minhas origens", declarou Deolane na entrevista. "Aqui, as pessoas encontrarão moradores cheios de amor no coração."